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15:28, 2 ноября 2022 года Студенты инженерных специальностей смогут претендовать на новую стипендию Владимир Путин поручил учредить стипендию имени С. П. Королева.





Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – студенты, которые проходят обучение в вузах на специальностях инженерного профиля, смогут претендовать на именную стипендию советского конструктора Сергея Королева.



Поручение учредить такую стипендию в России поручил президент Владимир Путин. Об этом говорится на сайте Кремля. «Учредить стипендию имени С.П.Королева для обучающихся по образовательным программам высшего образования. Срок – 15 ноября 2022 года», – говорится в перечне поручений по результатам встречи президента с руководителями передовых инженерных школ. Отмечается, что стипендию будут вручать студентам за достижения в области инженерного дела. Сергей Королев – советский инженер, академик, основоположник отечественной космонавтики. Он руководил созданием первых советских баллистических ракет и космических аппаратов, пилотируемых кораблей. Напомним, что помимо академической стипендии, студенты могут претендовать на стипендии Президента РФ и Правительства РФ, именные стипендии, социальные стипендии.

В России учреждены следующие именные стипендии: • стипендия имени А.А. Вознесенского (для студентов, обучащихся по специальностям «Литературное творчество», «Журналистика» или «Военная журналистика»), • стипендия имени Е.Т. Гайдара (для студентов, обучащихся на экономических специальностях и имеющих высокие академические достижения в учебе), • стипендия имени Д.С. Лихачева (для студентов, обучающихся на направлениях «Культурология» и «Филология»), • стипендия им. Ю.Д. Маслюкова (для студентов, обучащихся на направлениях подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса), • стипендия им. А.А. Собчака (для студентов юридических факультетов), • и другие.

Ранее стало известно, что академическую стипендию могут увеличить до уровня МРОТ. Инициативу рассмотрят в Министерстве науки и высшего образования. На сегодняшний момент – в 2022 году государственная академическая стипендия в вузах составляет 1755 рублей, в колледжах – 638 рублей. В следующем году власти планировали увеличить её до 1825 рублей и 664 рублей соответственно.







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