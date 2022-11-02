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15:42, 2 ноября 2022 года

Орловских автомобилистов и пешеходов ждут изменения

В администрации рассматривали инициативы и обращения горожан, которые подталкивают к давно напрашивающимся изменениям на дорогах города.


Итак, что нового ждёт автомобилистов?
 
Одностороннее движение по улицам Холодной и Широко-Холодной. Такое предложение у орловцев возникло в связи с тем, что около данного участка дороги, который шириной всего 4,5 м, в эксплуатацию введены несколько многоэтажек. Теперь обочина превратилась в стихийную парковку, и разъехаться движущимся машинам проблематично. Это создаёт заторы и риск для водителей.
 
Отдельные новшества затронут пешеходов. Какие именно?
 
Установка регулируемого светофора на ул. Карачевской, 3. Проблема этого адреса мучает многих горожан. Сейчас там — светофор с кнопкой вызова. Однако ожидать разрешающего сигнала пешеходы вынуждены, стоя на трамвайных путях. Поэтому комиссионно принято решение сделать светофор регулируемым.
 
Регулируемый пешеходный переход с кнопкой вызова на ул. Розы Люксембург в районе дома №52. Реализовать данные мероприятия планируется уже в 2023 году.

Сообщает администрация города


 

 



Александра Бахтина
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