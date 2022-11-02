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15:57, 2 ноября 2022 года Семь орловских школьников стали победителями "Большой перемены" Всего Орловщину в финале Всероссийского конкурса для учеников 9 – 11 классов представляли 12 человек.





В детском центре "Артек" состоялся финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 9 – 11 классов. От Орловской области участвовали 12 человек, семеро из них стали победителями.



Двое молодых орловцев за победу получат сертификаты на миллион рублей каждый. Их вручили ученице СОШ № 13 города Орла Анастасии Солоповой и ученику гимназии № 1 ОГУ им. Тургенева Антону Горяйнову.



Еще пять победителей получат по 200 тысяч рублей. Это ученица СОШ № 27 г. Орла Ирина Прыгунова, ученик лицея № 22 г. Орла Антон Первых, ученица Нарышкинской СОШ № 1 Екатерина Кузнецова, ученица школы № 35 г. Орла Ксения Федотенкова, ученица Гимназии города Ливны Надежда Овсянникова.



Призерами конкурса стали: ученица лицея № 40 г. Орла Юлия Гуркина; ученица Образцовской СОШ Любовь Лебедева; ученик СОШ № 45 имени Кирилл Зимарин; ученица СОШ № 37 г. Орла Дарья Елисеева; ученица гимназии № 1 ОГУ имени И. С. Тургенева Анна Балычева.



Сертификаты в размере миллиона рублей получают победители-одиннадцатиклассники. По 200 тысяч рублей вручаются ученикам 9-10 классов. Деньги можно направить на образование и развитие.



Фото с сайта мэрии Орла









Орловское Информбюро





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