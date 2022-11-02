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16:12, 2 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Фильм ГТРК "Орел" об Алексее Стаханове выиграл президентский грант.



- На Орловщине нашли очередное доказательство преступлений нацистов. В госпитале в Кривцово в декабре 1941 года заживо сожгли порядка 800 красноармейцев.



- Орел стал столицей фехтования. Город принял всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин.



- Договор о сотрудничестве. В областном правительстве подписали соглашение с крупным банком.



- Торговые точки в Кромском районе Орловской области присоединились к акции "Корзина добра".



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