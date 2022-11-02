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16:33, 2 ноября 2022 года Ветераны боевых действий презентовали в Орле спектакль о героизме российских военных Показ "Vежливых людей" состоялся сегодня в орловском филиале РАНХиГС.





2 ноября в Орловском филиале РАНХиГС состоялся показ иммерсивного спектакля "Vежливые люди". Художественный руководитель проекта – участник специальной военной операции, общественный деятель ЛНР, продюсер и сценарист Роман Разум. Все актеры также имеют боевой опыт.



Цель спектакля – показать зрителям коварство фашизма, а также отвагу и доблесть российских солдат.



Некоторые песни ансамбля "Новороссия" зал слушает стоя. На экране спектакль сопровождают реальные кадры, снятые на Донбассе. В зале демонстрируется работа спецназа со стрельбой из охолощенного оружия



Спектакль проехал уже по пяти городам, впереди – еще семь.





Орловское Информбюро





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