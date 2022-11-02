В Орле продолжаются командно-штабные учения

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17:56, 2 ноября 2022 года
В Орле продолжаются командно-штабные ученияЦелью учений является проверка готовности сил и средств гражданской обороны.
Глава региона Андрей Клычков и заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский проинспектировали ход учений, в рамках которых была проведена отработка комплекса мероприятий в области организации взаимодействия сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса.
Объектом учений стала одна из подстанций Орла, эксплуатацию которой осуществляет ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго». По замыслу учений был осуществлен вывод из строя подстанции с развитием пожара на территории.
Сообщает правительство города.
Фото: правительство Орловской области.
Александра Бахтина