Мы худеем!

Коллектив ГТРК "Орел" запустил Марафон к 55-летию компании, чтобы в важный день выглядеть достойно мог любой желающий.

Работать в нашей телерадиокомпании привыкли на совесть. Потому в поддержку худеющих пригласили профессионального диетолога, который мог бы грамотно объяснить, что можно есть, сколько и когда.