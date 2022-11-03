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20:34, 2 ноября 2022 года Учения по территориальной обороне в Орловской области пройдут 7 и 8 ноября Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области пройдут учения по территориальной обороне. Они состоятся 7 и 8 ноября. Об этом в ходе прямого эфира сообщил глава региона Андрей Клычков. "Прошу понимания, что это – учения. Будут задействованы силы правоохранительного блока, будут тренировочные мероприятия проходить. К этому нужно спокойно отнестись", – заявил губернатор.





Александра Бахтина





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