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20:39, 2 ноября 2022 года В Орловской области займутся проблемой тихих сирен Губернатор Орловской области Андрей Клычков отреагировал на заявления жителей региона, заявивших, что не услышали сигналов тревоги 1 ноября в ходе учений.





Глава Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира прокомментировал заявления жителей региона, которые заявили, что не услышали сигналов сирен в ходе учений по гражданской обороне 1 ноября. "Там, где у нас не было слышно сирен – это ряд новых микрорайонов в Орле и Орловском муниципальном округе, в Северном районе Орла. Будем смотреть, чтобы выделить допфинансирование и обеспечить звук сирен", – заявил губернатор.





Артём Ежаков





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