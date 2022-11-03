Главная » Новости



21:50, 2 ноября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Шокирующие детали зверств ожили 80 лет спустя. В Болховском районе поисковики обнаружили останки заживо сожженых 800 бойцов Красной Армии.

- Многодетные отцы из Орловской области снова ждут возвращения с мобилизации. Расскажем, какие решения могут быть приняты.

- На спасение - считанные секунды. Тактические учения продолжаются в нашем регионе.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2