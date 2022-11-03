Главная » Новости



8:44, 3 ноября 2022 года В Орле начинают отмечать День народного единства Несмотря на то, что праздник состоится завтра, 4 ноября, программа торжеств начинается уже сегодня.





4 ноября Россия отметит День народного единства. В Орле праздничная программа начинается уже сегодня. В рамках торжеств жителей и гостей областной столицы ждут различные концерты, выставки и викторины, посвященные культурному многообразию нашей страны. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2