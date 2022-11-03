Главная » Новости



9:00, 3 ноября 2022 года Главы орловских городов навестили мобилизованных жителей региона в смоленской учебной части Поездку совершили мэр Орла Юрий Парахин, глава города Ливны Сергей Трубицин, а также градоначальник Мценска Николай Кочетаев.





Накануне мэр Орла Юрий Парахин, глава города Ливны Сергей Трубицин, а также градоначальник Мценска Николай Кочетаев посетили мобилизованных жителей региона в учебной части в Смоленской области. Мэры проверили условия, в которых пребывают мобилизованные, составили список их потребностей.



Своими наблюдениями и впечатлениями поделился мэр Юрий Парахин. По словам главы областной столицы, командиры довольны орловцами в вопросах дисциплины и самоотдачи на занятиях. Призванные обучаются стрельбе, основам топографии, тактике ведения ночного боя, саперному делу. Условия пребывания мобилизованных Парахин оценил как "хорошие".

"Настроение у наших ребят отличное, чувствуется боевой дух! И, что наиболее важно, они уже сплотились", – заявил мэр. Аналогичную поездку в Смоленскую область вскоре планирует совершить губернатор Андрей Клычков. С собой глава региона привезет большой груз гуманитарной помощи. О своей поездке губернатор предупредит заранее – чтобы родственники смогли собрать посылки для призванных и передать их.





Фото: Юрий Парахин





Орловское Информбюро





Новости СМИ2