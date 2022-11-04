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9:00, 4 ноября 2022 года Сегодня – День народного единства Россия вспоминает события 1612 года и окончание Смутного времени, когда второе народное ополчение, возглавляемое нижегородским земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, изгнало польских интервентов из Москвы.





4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. В этот день в 1612 году народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, встало на защиту Отечества и изгнало польских захватчиков из Москвы. Люди разных сословий объединились, чтобы дать отпор интервентам.



В Орле сегодня пройдут различные праздничные мероприятия. Одно из важнейших – крестный ход. Он начнется в 10:30. Шествие стартует от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России. Верующие пройдут по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева и Генерала Родина. Завершится молитвенное шествие у поклонного креста в урочище Царев Брод.



Также христиане отмечают сегодня День Казанской иконы Божией матери. По легенде, народное ополчение в 1612 году шло в бой именно с этим образом Богородицы.





Орловское Информбюро





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