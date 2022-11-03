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10:30, 3 ноября 2022 года Орловские спасатели готовы к худшим сценариям ЧП Накануне в регионе завершились плановые командно-штабные учения сил гражданской обороны. Отрабатывалась ликвидация последствий ударов с воздуха. Подробнее – в материале ГТРК "Орел".





В Орловской области завершились учения сил гражданской обороны. Как и всегда, на МЧС лежит огромная ответственность – ведь в случае ЧП спасатели должны быть готовы ко всему. Накануне местом условной трагедии стало здание старого орловского хлебозавода.



По легенде, под завалами после ударов с воздуха оказались люди. Время на их спасение максимально ограничено. По максимуму отработали все – пожарные, кинологи и собаки, правоохранители, медики.



Одновременно отработали еще одно условное ЧП: одна из подстанций в области вышла из строя, возник пожар.



Со всеми поставленными задачами спасатели и штаб справились отлично. Масштабные учения в нашем регионе продолжаются. На очереди – территориальная оборона. Мероприятия запланированы на 7 и 8 ноября.





Всеволод Трифонов





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