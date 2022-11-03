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11:00, 3 ноября 2022 года В Орле ученики освоят железнодорожные профессии на современном оборудовании На базе Орловского техникума путей сообщения имени В. А. Лапочкина открыли четыре профильных мастерских. Чем поможет новое оборудование, выяснял Михаил Иванов.





В Орловском техникуме путей сообщения имени Лапочкина открыли четыре новых мастерских. Их удалось оснастить на средства гранта, выигранного в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".



В техникуме сегодня учатся больше тысячи будущих профессионалов: машинистов, сварщиков, операторов станков с числовым программным управлением и так далее. Теперь в учебе им помогут мастерские "Управление локомотивом"; "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте"; "Сварочные технологии"; "Токарные работы на станках с ЧПУ". Стоимость работ составила 31 миллион рублей.



В этом году современные мастерские откроют и в других образовательных учреждениях. Сейчас в регионе 28 таких учебных помещений, а к 2024 году их должно стать 50.





Михаил Иванов





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