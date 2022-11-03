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11:30, 3 ноября 2022 года В Ливнах два подростка обокрали машину с интернет-заказами Во взрослую жизнь молодые люди могут вступить с пятью годами заключения.





В Ливнах передано в суд уголовное дело в отношении двух 17-летних парней, обвиняемых в краже, – сообщили в областном УМВД. Молодые люди, как считает следствие, увидели открытую припаркованную машину, доставляющую интернет-заказы, и прихватили одну из коробок. Водитель в это время нес одну из посылок и отошел от транспорта, время было вечернее – всем этим и воспользовались фигуранты.



Что было в коробке, не сообщается, но ущерб составил порядка 16 тысяч рублей. Часть имущества удалось вернуть.



В качестве одной из возможных мер наказания обвиняемые могут получить заключение сроком до пяти лет.





Орловское Информбюро





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