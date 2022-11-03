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12:00, 3 ноября 2022 года В Орловской области заболеваемость ОРВИ превышает эпидемические пороги Осень – традиционное время роста случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. К медикам с симптомами ОРВИ на этой неделе обратились более 5,5 тыс. жителей области. Чем сегодня болеют орловцы? Об этом корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская поговорила с начальником отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Екатериной Яшкиной.











Елена Литинская





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