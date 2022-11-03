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12:30, 3 ноября 2022 года Орловская епархия и ОГИК договорились сотрудничать Подписание соответствующего документа состоялось накануне.





Орловская епархия и Орловский институт культуры подписали соглашение о сотрудничестве.



Студенты ОГИК принимают активное участие в подготовке и проведении образовательных чтений, пасхального и рождественского фестивалей. Теперь эта работа будет организована на постоянной основе.



Запланированы и совместные мероприятия по профилактике религиозного экстремизма в студенческой среде, круглые столы на актуальные темы, курсы повышения квалификации по вопросам религиоведения, культурологии и краеведения .





Орловское Информбюро





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