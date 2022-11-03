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13:00, 3 ноября 2022 года Военлеты получили посылки от жителей "крылатой" области Орловская область доставила военным пилотам почти три тонны гуманитарного груза.





Жители Орловской области продолжают оказывать поддержку российским военным, задействованным в СВО. В этот раз гуманитарный груз весом почти три тонны был доставлен летчикам. Активное участие в его формировании приняли кромчане, – сообщает советник губернатора Сергей Лежнев.



Груз, как и всегда, формировался по конкретным запросам военных. Пилотам передали утепленную одежду и спальные мешки, походные печи, газовые баллоны, продовольствие и медикаменты.



Видео: Сергей Лежнев









Орловское Информбюро





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