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13:35, 3 ноября 2022 года Посетители ярмарок Орла сформируют гуманитарную посылку для участников СВО Каждого покупателя приглашают внести свою лепту.





5 и 6 ноября на ярмарках "Хлебосольный выходной" в Орле будут открыты палатки с тематическим баннером, где каждый посетитель сможет оставить посылку для российских солдат в зоне СВО.



Можно приносить предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее белье, термобелье, влажные салфетки, сигареты, мыло и продовольствие: рыбные, мясные и молочные консервы, конфеты и шоколад, сахар, чай и кофе. Можно передать памятный подарок – например, письмо.



Адреса и время работы пунктов приема: ул. Приборостроительная, 5 и 6 ноября, с 7:00 до 15:00; Комсомольская пл., 5 ноября, с 7:00 до 15:00.





Орловское Информбюро





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