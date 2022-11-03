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13:35, 3 ноября 2022 года

Посетители ярмарок Орла сформируют гуманитарную посылку для участников СВО

Каждого покупателя приглашают внести свою лепту.


5 и 6 ноября на ярмарках "Хлебосольный выходной" в Орле будут открыты палатки с тематическим баннером, где каждый посетитель сможет оставить посылку для российских солдат в зоне СВО.

Можно приносить предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее белье, термобелье, влажные салфетки, сигареты, мыло и продовольствие: рыбные, мясные и молочные консервы, конфеты и шоколад, сахар, чай и кофе. Можно передать памятный подарок – например, письмо.

Адреса и время работы пунктов приема: ул. Приборостроительная, 5 и 6 ноября, с 7:00 до 15:00; Комсомольская пл., 5 ноября, с 7:00 до 15:00.


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