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14:15, 3 ноября 2022 года Орловцы помогают жителям Донбасса утолить голод знаний На базе Дома Культуры железнодорожников работает пункт приема книг.





Орловская область продолжает оказывать новым субъектам России разнообразную помощь. В том числе и литературную.



На базе Дома Культуры железнодорожников работает пункт приема книг. Сюда приходят как отдельные жители города, так и представители школ, библиотек, техникумов и других организаций.



Принимаются художественная литература, учебники, детские книги.





Анастасия Дорохова





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