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14:30, 3 ноября 2022 года Правда об СВО – из первых уст В орловском филиале РАНХиГС прошел показ иммерсивного спектакля "Vежливые люди". Татьяна Тимохина побывала на мероприятии.





В орловском филиале РАНХиГС прошел показ иммерсивного спектакля "Vежливые люди". Проект создан, чтобы рассказать правду о специальной военной операции. На сцене были и музыканты, и спецназовцы. Орел уже пятый город, в котором побывали участники спектакля.



Худрук проекта "Vежливые люди" – участник СВО, общественный деятель ЛНР Роман Разум. Работа посвящена нашим героическим солдатам. Песни ансамбля "Новороссия" зал слушал стоя.



Проект уникален. В процессе спектакля в зале демонстрировалась работа спецназа со стрельбой из охолощенного оружия. Показ сопровождали реальные кадры, снятые в зоне СВО.



Гастроли продолжатся еще в семи городах. Следующая точка маршрута – Калуга. Завершится турне в Крыму.





Татьяна Тимохина





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