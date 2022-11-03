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15:06, 3 ноября 2022 года Житель поселка Змиевка открыл бизнес благодаря социальному контракту Андрей Орехов стал владельцем авторемонтной мастерской.





Житель поселка Змиевка Андрей Орехов открыл авторемонтную мастерскую на средства соцконтракта. Напомним, что соцконтракт - это соглашение, заключенное между семьей или гражданином и центром социальной защиты населения, предоставляющий денежную помощь. Взамен получатель берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе. Условие заключения соцконтракта - наличие среднедушевого дохода за 3 последних календарных месяца ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.







Александра Бахтина





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