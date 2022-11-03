Житель поселка Змиевка открыл бизнес благодаря социальному контракту

|
|Главная » Новости
15:06, 3 ноября 2022 года
Житель поселка Змиевка открыл бизнес благодаря социальному контрактуАндрей Орехов стал владельцем авторемонтной мастерской.
Житель поселка Змиевка Андрей Орехов открыл авторемонтную мастерскую на средства соцконтракта. Напомним, что соцконтракт - это соглашение, заключенное между семьей или гражданином и центром социальной защиты населения, предоставляющий денежную помощь. Взамен получатель берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе.
Условие заключения соцконтракта - наличие среднедушевого дохода за 3 последних календарных месяца ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.
Александра Бахтина