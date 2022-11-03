Юные корреспонденты заняли третье место во Всероссийском фестивале

Наши юнкоры из Школы журналиста и блогера «Вести-Орёл» заняли третье место в номинации «Программы для молодёжи» на ХХIХ Всероссийском фестивале детских и юношеских радиопрограмм «ПТЕНЕЦ – 2022».

Радиопрограмма «Хоббимания» вошла шорт-лист фестиваля. Со всей страны было прислано 90 работ, тридцать из них стали номинантами.

