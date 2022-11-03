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14:53, 3 ноября 2022 года Поселок Нарышкино отмечает 154-летие Это самый большой поселок Орловской области, здесь проживает больше 10 тысяч человек.





Поселок Нарышкино отмечает 154-летие. Многие пришли отметить праздник в КДЦ "Юность".



Участие в празднике приняли и дети из Донбасса, которые сейчас живут в местном доме-интернате.



Во время праздника прошел сбор помощи для участников СВО.



Троим местным жителям вручили почетные грамоты и благодарности. Также были вручены медали святого Кукши.





Орловское Информбюро





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