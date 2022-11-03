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14:51, 3 ноября 2022 года Юные орловские фигуристы получили урок от чемпиона Наставником для наших спортсменов выступил двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.





Он провел два занятия с младшей и старшей группой орловских фигуристов. Опытный спортсмен рассказал ребятам о своем спортивном пути, показал упражнения, которые в будущем помогут им в тренировках. Каждый участник мастер-класса получил автограф известного спортсмена





Анастасия Дорохова





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