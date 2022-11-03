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16:00, 3 ноября 2022 года Резидент орловской особой экономической зоны реализует крупный импортозамещающий проект Для этого региональный фонд развития промышленности выдал кредит в размере 38 миллионов рублей.





Резидент особой экономической зоны «Орел» ООО «Три точки мануфактуринг» получил льготный кредит от регионального фонда развития промышленности в размере 38 миллионов рублей. Деньги пойдут на импортозамещающее производство телематического блока для автопроизводителей, – сообщает региональный информационный портал.



Общий бюджет проекта составит 179 миллионов рублей. Будут созданы 55 рабочих мест, из них 30 высокопроизводительных. Объемы выпуска составят не менее 400 тыс. устройств в год.





Орловское Информбюро





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