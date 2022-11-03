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15:25, 3 ноября 2022 года "КОНТАКТ". Владимир Филонов Гостем Александра Короткевича сегодня станет руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области.





3 ноября в 17:30 на канале "Россия 24" состоится показ программы Александра Короткевича "Контакт".



Гость в студии – руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области – руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области.



Темы для обсуждения: от поддержки семей военнослужащих до безопасности в школах и состояния дорог. Если у вас есть вопрос, его можно будет задать в прямом эфире по телефону 76-32-27.





Орловское Информбюро





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