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15:33, 3 ноября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Книги – Донбассу: детские, взрослые, детективы и учебники. В Орле открыли пункт приема книг.



- На базе Орловского техникума путей сообщения имени В. А. Лапочкина открыли четыре профильных мастерских.



- Правда об СВО – из первых уст. В орловском филиале РАНХиГС прошел показ иммерсивного спектакля "Vежливые люди". Татьяна Тимохина побывала на мероприятии.



- Орловская епархия и ОГИК договорились сотрудничать Подписание соответствующего документа состоялось накануне.



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