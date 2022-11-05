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10:00, 5 ноября 2022 года Орловцы стали больше интересоваться гражданской обороной Это следует из статистики Центра управления регионом за период с 25 по 31 октября.





ЦУР Орловской области публикует статистику обращений орловцев в соцсетях за период с 25 по 31 октября. Общее их количество составило 1 517.

Среди тематических блоков появился новый – он объединяет вопросы, связанные с режимом повышенной готовности на территории региона. Пользователи соцсетей интересуются гражданской обороной, продовольственной и энергетической безопасностью.



На втором месте оказалась уже завершившаяся частичная мобилизация.



Третье место по количеству обращений – за блоком "Общественный транспорт". Орловцы ждут более вместительных автобусов на маршрутах, а также сообщают о малом количестве транспорта в вечернее время.





Орловское Информбюро





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