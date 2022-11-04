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8:00, 4 ноября 2022 года Региональные филиалы ВГТРК начали трансляцию марафона "Национальный характер" Все материалы составят грандиозную этнографическую и историческую летопись державы. Частью этого большого события стала ГТРК "Орел" с материалом об истории жизни протоиерея Василия Ермакова.





4 ноября в 8:00 по московскому времени стартовал Всероссийский мультимедийный марафон региональных филиалов ВГТРК "Национальный характер". Центром управления грандиозным событием стала ГТРК "Самара".



Главная цель мультимедийного марафона "Национальный характер" – написать грандиозную этнографическую и историческую летопись державы. Частью этого большого события стала ГТРК "Орел" с материалом об истории жизни протоиерея Василия Ермакова.



Прямая трансляция организована на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU", в группе "ВКонтакте" ГТРК "Самара", в эфире и на интернет-ресурсах региональных ГТРК.









Орловское Информбюро





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