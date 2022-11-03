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16:30, 3 ноября 2022 года

Две орловчанки потеряли крупные суммы денег после общения с мошенниками

В одном из случаев все могло закончиться более плачевно, но вмешались сотрудники банка.


В Орловской области полицейские расследуют два уголовных дела о мошенничестве, – сообщает УМВД России по Орловской области.

С первой потерпевшей связались через мессенджер, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов. Женщину напугали тем, что на ее имя якобы взяли кредит. Орловчанке рекомендовали самой оформить заем и перевести деньги, что и было сделано. Женщина потеряла 429 тысяч рублей. Для убедительности ей присылали сканы ложных документов по погашении кредита.

Во втором случае жительницу Урицкого района убедили снять свои сбережения и взять кредит, а деньги отправить через терминал на «безопасный счет». К сожалению, собственные средства – 290 тысяч рублей – она успела отдать злоумышленникам, но в банке орловчанку спасло то, что она рассказала сотрудникам о ситуации, а те убедили ее, что происходит обман.


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