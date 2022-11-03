В Орле завершается «Формирование современной городской среды»

Сегодня 31-й из 32 дворов-участников национального проекта «Жильё и городская среда» успешно прошел приемку.

Дворовую территорию по ул. Комсомольской, 360 проверял начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Алексей Мельников вместе с комиссией, в которую вошли представители МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», администрации Орла, депутаты и сами жители.

Перед подрядчиками стояла задача обновить асфальтовое покрытие, заменить лавочки и поставить урны. Также над подъездами появились светильники.

Жители отмечают, что в процессе благоустройства никаких вопросов не возникало, а результат оказался выше всяких ожиданий: «Мы очень довольны, что у нас теперь такая красивая территория, остается только поддерживать на ней порядок». Создание «Комфортной городской среды» в Орле в этом году подходит к завершению. Остался заключительный двор по ул. Октябрьской, 43.



Фото: Администрация города Орла