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17:34, 3 ноября 2022 года

В Орле завершается «Формирование современной городской среды»

Сегодня 31-й из 32 дворов-участников национального проекта «Жильё и городская среда» успешно прошел приемку.


Дворовую территорию по ул. Комсомольской, 360 проверял начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Алексей Мельников вместе с комиссией, в которую вошли представители МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», администрации Орла, депутаты и сами жители.
Перед подрядчиками стояла задача обновить асфальтовое покрытие, заменить лавочки и поставить урны. Также над подъездами появились светильники.
Жители отмечают, что в процессе благоустройства никаких вопросов не возникало, а результат оказался выше всяких ожиданий: «Мы очень довольны, что у нас теперь такая красивая территория, остается только поддерживать на ней порядок». Создание «Комфортной городской среды» в Орле в этом году подходит к завершению. Остался заключительный двор по ул. Октябрьской, 43.

Фото: Администрация города Орла



Александра Бахтина
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