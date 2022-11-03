В Орловской области завершен пожароопасный период в лесах

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17:40, 3 ноября 2022 года
В Орловской области завершен пожароопасный период в лесах2 ноября в регионе официально завершен пожароопасный период в лесах.
Соответствующее постановление Правительства Орловской области от 2 ноября 2022 года № 671 подписал Губернатор Андрей Клычков. Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки в регионе.
Автономные учреждения области, подведомственные Управлению лесами, завершили проведение всего комплекса противопожарных мероприятий, запланированных на этот год.
Сообщает правительтсво Орловской области
Александра Бахтина