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17:40, 3 ноября 2022 года В Орловской области завершен пожароопасный период в лесах 2 ноября в регионе официально завершен пожароопасный период в лесах.





Соответствующее постановление Правительства Орловской области от 2 ноября 2022 года № 671 подписал Губернатор Андрей Клычков. Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки в регионе. Автономные учреждения области, подведомственные Управлению лесами, завершили проведение всего комплекса противопожарных мероприятий, запланированных на этот год.



Сообщает правительтсво Орловской области





Александра Бахтина





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