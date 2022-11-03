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18:22, 3 ноября 2022 года В Орле посадили деревья в память погибших в ходе СВО Участники международной акции «Сад Памяти» посадили в парке Победы именные деревья в честь погибших на Украине орловцев Сергея Комиссарова, Руслана Минязева, Сергея Морякова, Романа Овешникова, Игоря Савина, Владимира Стафеева.





В мероприятии участвовали Губернатор Андрей Клычков, мэр города Орла Юрий Парахин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, главы районов области, представители молодежных общественных организаций региона, а также родные и близкие погибших бойцов. Андрей Клычков отметил, что сегодня город Орел вновь принимает участие в патриотической акции «Сад памяти». Традиционно она посвящена нашим военнослужащим – тем, кто с оружием в руках отстаивал свободу и независимость страны, до конца выполнил свой долг перед Родиной.



Сообщает правительство Орловской области.





Александра Бахтина





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