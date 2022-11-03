Семьи мобилизованных из Орла получили продуктовые наборы

Кураторы из администрации Орла совместно с волонтёрами Орловского социального кластера вручили продуктовые наборы наиболее нуждающимся семьям мобилизованных из Орла бойцов. Коробки с самым необходимым доставили по 44-м адресам.

«В коробках — продукты орловских производителей. Сахар, мука, гречка, рис, сыр, консервации, печенье и многое другое — всё самое необходимое. От Орловского социального кластера сегодня работали ребята из общественной организации «Делаю добро в России». Это, конечно же, не последняя наша такая поездка», - рассказала исполнительный директор Орловского социального кластера Екатерина Княгитская.

На сегодняшний день в администрации Орла уже 150 кураторов. Это руководители и сотрудники практически всех управлений. Добровольно они возложили на себя обязанности заботиться о жёнах, матерях и детях тех, кто сегодня отправился бороться за наше мирное небо.

Социальные и финансовые, юридические вопросы и вопросы ЖКХ — со всеми проблемами семьи бойцов из Орла могут обратиться за помощью к своим кураторам или проконсультироваться у нужного работника.

Проблематика ежедневно мониторится, а список семей актуализируется. Помогать и консультировать родных защитников, выполняющих задачи в зоне СВО, кураторы и консультанты будут до самого их возвращения домой.



Сообщает администрация города Орла