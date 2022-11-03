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19:06, 3 ноября 2022 года Неравнодушные орловцы шьют для солдат СВО Орловщина объединившись продолжает помогать тем, кто сейчас на передовой и тем , кто проходит боевое слаживание.





Посылки "за черту", причем не только с продуктами питания , медикаментами и предметами гигиены отправляются еженедельно. Неравнодушные орловцы шьют солдатам - балаклавы, носилки , спальные мешки . Наша съемочная группа пообщалась с теми , кто уверен, только общими силами - можно добиться результата.





Юлия Опанасюк





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