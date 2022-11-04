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21:50, 3 ноября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Отдаём честь их подвигу. В орловском Парке Победы появилась новая аллея памяти.

- Путь с препятствиями. Жители Болховского района борются за свой путь к большой земле.

- Самый большой посёлок области отмечает День рождения. О Нарышкино и людях, которые сегодня вместе - со всей страной.

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