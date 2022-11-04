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8:12, 4 ноября 2022 года

Семьи мобилизованных орловцев единоразово получат по 50 тысяч рублей от региона

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.


Правительство Орловской области единоразово выплатит семьям мобилизованных жителей региона по 50 тысяч рублей. Об этом заявил в обращении к орловцам в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Работа по поддержке участников СВО на Орловщине продолжится.

По решению президента РФ Владимира Путина минимальное месячное денежное довольствие военнослужащих будет составлять 195 тысяч рублей. Также главой страны подписан указ о дополнительной единовременной выплате для военнослужащих в размере 195 тысяч рублей.


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