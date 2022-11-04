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10:00, 4 ноября 2022 года Безработным орловцам готовы предложить 10 тысяч вакансий На начало месяца число официально зарегистрированных безработных жителей региона составила 2,1 тыс. человек.





По состоянию на начало текущего месяца число безработных орловцев, зарегистрированных в службах занятости населения региона, составила 2,1 тыс. человек. За месяц с учета снялись порядка 200 орловцев.



Работодатели разместили в банке вакансий 10 тыс. предложений. Ознакомиться с вариантами потенциальной работы можно на портале "Работа России".





Орловское Информбюро





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