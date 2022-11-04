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10:35, 4 ноября 2022 года "Орловская земля неразрывно связана с судьбой России" Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Днем народного единства.





Уважаемые орловчане!

Орловская земля неразрывно связана с судьбой России. Здесь свято хранят заветы предков, незыблемые традиции гражданственности и патриотизма – основу могущества нашего народа, его стремления до конца отдавать свои силы во имя благополучия Родины. Вот и сегодня, как 410 лет назад, мы сплотились, чтобы решительно противостоять новым вызовам коллективного запада, своим трудом делать все для укрепления могущества Отечества, защиты его суверенитета и территориальной целостности, для защиты Русского мира.



Во все времена на Орловщине находит живой отклик призыв – встать на защиту Родины. Орловцы всегда были и будут там, куда позовет их страна.



Мы всеми силами поддерживаем наших военнослужащих: они сражаются на переднем огневом рубеже ради того, чтобы мы в мирной обстановке решали насущные задачи развития области и государства. Это проявление настоящего патриотизма, понимание значимости работы каждого для общего дела. Победа всегда куется совместными усилиями, общим вкладом и общей ответственностью за судьбу своего народа. Российский народ и российская армия – едины!



Сегодня, вдохновляясь примером героических предков, мы вместе пишем историю страны, о которой, уверен, с гордостью будут вспоминать будущие поколения. Спасибо за это нашим героям! Победа будет за нами!



От души желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо региона и всей России.



А.Е. Клычков.



Губернатор Орловской области.





Орловское Информбюро





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