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12:00, 4 ноября 2022 года Орловец заработал проблемы с законом, помогая другу избежать их 40-летний мужчина подозревается в самоуправстве.





В Орловской области 40-летний мужчина подозревается в самоуправстве, – сообщили в региональном СУ СК России. Как считает следствие, в сентябре нетрезвый мужчина находился на улице в поселке Русский, когда к нему на машине подъехал пьяный знакомый, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД.



Когда один из инспекторов начал фиксировать правонарушение на телефон, подозреваемый, желая помочь другу-водителю, выхватил гаджет из рук полицейского и выбросил аппарат во время попытки сбежать.



Мужчине грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до полугода, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест сроком до полугода.





Орловское Информбюро





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