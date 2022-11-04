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11:20, 4 ноября 2022 года Сегодня – праздник Казанской иконы Божией матери Митрополит Орловский и Болховский Тихон и архиепископ Павлодарский и Экибастузский Варнава совершили всенощное бдение в Казанском храме Свято-Успенского мужского монастыря города Орла.





4 ноября православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. В его преддверии митрополит Орловский и Болховский Тихон и архиепископ Павлодарский и Экибастузский Варнава совершили всенощное бдение в Казанском храме Свято-Успенского мужского монастыря города Орла.



Образ Богородицы сопровождал народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году, когда люди из разных сословий сумели изгнать польских захватчиков из Москвы, положив конец Смутному времени.





Орловское Информбюро





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