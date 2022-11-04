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10:39, 4 ноября 2022 года Орловцы вышли на крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией матери и Дня народного единства Шествие в рамках акции "Мы вместе" началось несколько минут назад.





Несколько минут назад в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при академии ФСО начался крестный ход, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства.





Орловцы с иконами в руках и молитвой пройдут по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева и Генерала Родина. Завершится шествие у поклонного креста в урочище Царев Брод.





Орловское Информбюро





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