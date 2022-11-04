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12:50, 4 ноября 2022 года В Орловской области ищут кавалера медали «За отвагу» или его родственников Разыскиваются родственники сержанта Калининой Анны Васильевны – санитара санитарной роты.





В одной из посадок Ливенского района (ориентировочно в окрестностях села Козьминка) обнаружена медаль «За отвагу». Как сообщает ТГ-канал "Принт-ТВ", Минобороны РФ указало, что владелицей награды является санитар санитарной роты Анна Васильевна Калинина 1924 года рождения. Медаль была вручена сержанту 1 июля 1945 года.



Домашний адрес медика – Ливенский район, село Калинино.



Награда ждет своего героя или его родственников. Если вам известна какая-либо информация о них, просьба сообщить в редакцию "Принт-ТВ".





Орловское Информбюро





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