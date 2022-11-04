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13:47, 4 ноября 2022 года В Зареченском микрорайоне Орла началось обновление дорожной инфраструктуры Напомним, в городской администрации заявляли о планах выполнить эти работы до конца текущего года.





В Зареченском микрорайоне города Орла начали обновление дорожной инфраструктуры. Несмотря на праздничный день, сотрудники дорожной службы укладывают на дорогах искусственные неровности и наносят разметку пешеходных переходов. Особое внимание уделено перекрестку, куда перенесли остановку в ходе внедрения новой транспортной схемы.



Напомним, что в мэрии заявляли о планах доработать транспортную инфраструктуру в Зареченском микрорайоне до конца текущего года.



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Анастасия Дорохова





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