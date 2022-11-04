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14:05, 4 ноября 2022 года

Он никому не давал нести непосильную ношу

Для телемарафона региональных филиалов ВГТРК "Национальный характер" ГТРК "Орел" подготовила фильм о протоиерее Василии Ермакове. Батюшка родился в Болхове, где в его честь названа улица. Священника запомнили как замечательного духовного врача, который никого не оставит один на один с бедой.


На платформе "Смотрим" продолжается телемарафон региональных филиалов ВГТРК "Национальный характер". ГТРК "Орёл" тоже приняла участие. Мы рассказали о замечательном батюшке, протоиерее Василии Ермакове, родившемся в Болхове.

В фильме рассказывается о детстве и юности болховского паренька, о войне и плене, которые пережил Василий Ермаков. Он всегда разговаривал со своими прихожанами, вникал во все их беды и трудности. Был открыт для людей, а они были открыты для него. Он избегал слова "провидец", считая себя просто опытным священником, воплощая в себе лучшие качества нашего народа.

Для тех, кто не успеет увидеть фильм в прямой трансляции, будет возможность посмотреть его в нашем эфире. На канале "Россия 1" показ состоится в 9:34 7 ноября, на канале "Россия 24" – 7 ноября в 21:15.


Эва Стасюлевич
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