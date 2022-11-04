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14:45, 4 ноября 2022 года Четыре человека пострадали в ДТП в Орловской области Накануне вечером в Болховском районе «Форд Мондео» оказался в кювете, где врезался в дерево.





3 ноября в 20:20 на 155-м километре автодороги «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» автолюбительница на «Форд Мондео» потеряла управление машиной и съехала в кювет, где врезалась в дерево, – сообщили в УМВД России по Орловской области.





В медучреждение были доставлены четверо участников аварии: водитель 1988 года рождения и трое пассажиров – девушка 2003 года рождения, молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетний 2008 года рождения. Еще один пассажир от медицинской помощи отказался, 19-летняя пассажирка была госпитализирована.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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