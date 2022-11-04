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14:35, 4 ноября 2022 года Вятский Посад стал одним из центров празднования Дня народного единства на Орловщине В духовно-православном центре сегодня проходит праздничная программа «В единстве народа – единство России!».





В духовно-православном центре "Вятский Посад" День народного единства и праздник Казанской иконы Божией матери отметили патриотическим концертом.



Орловцы не только насладились выступлением творческих коллективов, но и ознакомились с выставкой оружия и специальной техники, увидели выступления кинологической службы, прошлись по ремесленным мастерским. Для самых маленьких гостей подготовили мастер-классы и спектакль.









Орловское Информбюро





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