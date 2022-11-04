Главная » Новости



15:30, 4 ноября 2022 года От орловского сердца – амурскому. И наоборот Акцию по обмену подарками для семей участников СВО по всей стране организовала партия "Единая Россия".





В этом году День народного единства приобрел особый смысл. Единение всегда помогало противостоять нелегким испытаниям, выпадавшим в разные годы на долю нашей страны.



Сегодня Россия тоже справляется со всеми вызовами и угрозами, потому что остается вместе. Жители Амурской области направили на Орловщину подарки для семей мобилизованных. Это – ответные гостинцы. Обмен произошел благодаря акции "Единой России" "От сердца к сердцу".



Для одного из орловских добровольцев в подарок вошел прибор для дистанционного измерения глюкозы, нужный его дочери. В ближайшее время партийцы доставят подарки семьям орловцев, призванных по частичной мобилизации.





Антон Киселёв





Новости СМИ2